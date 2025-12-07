Göztepe-Beşiktaş Maçında Kaos! Maç Durdu, Salona Polis Girdi

İzmir’de oynanan Göztepe–Beşiktaş kadın voleybol maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Olaylar maç başladıktan sonra da salona sıçradı. Kadın voleybolcuların bulunduğu sahaya madde atılınca polis müdahalesi gerçekleşti ve salon boşaltıldı.

Son Güncelleme:
Göztepe-Beşiktaş Maçında Kaos! Maç Durdu, Salona Polis Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın voleybolunun en üst ligi olan Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları şehirde birbirine girdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, maç başlayınca da skandal sürdü.

Maçın oynanacağı salonun çevresinde başlayan olaylar ilk başlarda yatıştırılsa da kavga daha sonra salona sıçradı. Karşılıklı küfürleşme ve arbede salon içinde maç devam ederken, kadın sporcuların olduğu sahaya madde atılınca oyun durduruldu. Oyuncular ve teknik heyetler soyunma odasına alındı.

Göztepe-Beşiktaş Maçında Kaos! Maç Durdu, Salona Polis Girdi - Resim : 1

SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARI

Beşiktaş tribünlerinin olduğu yerde bulunan Göztepe taraftarları diğer tribünlere alındı. Salona polis girdi ve iki takım taraftarlarına müdahale etti. Bir türlü dinmeyen gerginliğin ardından salonun boşaltılmasına karar verildi.

Maçın seyircisiz olarak oynanması kararı sonrası kavga eden gruplar dışarıya çıkarıldı.

Eski Kaptan Göksenin Köksal’dan Galatasaray’a Küfür! Maç Sonu Otobüs TaşlandıEski Kaptan Göksenin Köksal’dan Galatasaray’a Küfür! Maç Sonu Otobüs TaşlandıSpor
Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Göztepe Voleybol
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar! Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!
Eski Kaptan Göksenin Köksal’dan Galatasaray’a Küfür! Maç Sonu Otobüs Taşlandı Maç Sonu Galatasaray Otobüsü Taşlandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri… İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri…
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yol Çöktü, 2 Araç Dereye Düştü Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı Adli Emanet Soygununda Flaş Gözaltılar
Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı