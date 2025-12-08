Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldığını duyurdu. Bu mahallelere, 30 gün sürecek karantina süresince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

12 BİN 763 HAYVANA AŞI UYGULANDI

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

Kaynak: AA