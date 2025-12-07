Eski Kaptan Göksenin Köksal’dan Galatasaray’a Küfür! Maç Sonu Otobüs Taşlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün oynanan Bursaspor–Galatasaray basketbol maçında Galatasaray’ın eski kaptanı da olan basketbolcu Göksenin Köksal, Galatasaray ve yöneticilerine küfür etti. Maç içindeki olaylar sonrası gerilim saha dışına taşındı. Karşılaşmada dikkat çeken olay ise bir dönem Galatasaray’ın kaptanlığını yapan, şu anda Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın Galatasaray’a açık şekilde küfür etmesi oldu.

Göksenin Köksal, yalnızca Galatasaray’a değil Yönetim Kurulu üyelerine de ağır küfürlerle saldırdı. Tepkileri büyüten bir diğer gelişme ise maç sonrası yaşandı. Galatasaray takım otobüsü taşlandı, sporcuların can güvenliği tehlikeye atıldı. Olay yerinde tansiyon yükselirken, hem Galatasaray taraftarları hem de spor kamuoyu güvenlik zafiyeti nedeniyle endişelerini dile getirdi.

'GALATASARAY'IN EVLADI'YDI

Bir dönem “Galatasaray’ın evladı” olarak anılan Göksenin Köksal’ın bu davranışı, camiada büyük tepkiye yol açtı. Yaşananlar, “Göksenin hiçbir zaman Galatasaray’ın evladı olmamış” yorumlarını da beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler ve iddialar, hem sportmenliğin hem de saygının sınırlarının zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelişmeler ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ne karar alacağı ise yakından takip ediliyor.

Kaynak: tv100