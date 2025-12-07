Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!

Gençlerbirliği'nde mağlubiyetler sonrası kriz biyürken, Teknik Direktör Volkan Demirel görevinden istifa etme kararı aldı.

Ankara'nın Süper Lig'e yükselen ekibi Gençlerbirliği'nde kaos büyüyor. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden istifa etme kararı aldı. Ankara ekibinin başında beş maça çıkan Demirel 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

BAŞKANLIK TARTIŞMASI

Dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Arda Çakmak, "Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var. Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkan Demirel Gençlerbirliği
