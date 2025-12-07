Galatasaray- Monaco Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde, 9 Aralık Salı günü Monaco ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Hollandalı Danny Makkelie olacak.

Organizasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Fransa’nın Monako şehrindeki II Louis Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak maçta, Makkelie’nin yardımcılıklarını Hollandalı meslektaşları Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

Dördüncü hakem olarak Hollandalı Allard Lindhout görev yapacak. VAR sisteminde ise Belçikalı Bram Van Driessche bulunurken, AVAR koltuğunda Almanya’dan Benjamin Brand yer alacak.

Kaynak: AA