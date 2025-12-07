Galatasaray'da 'Monaco' Hazırlığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA