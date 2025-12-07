Galatasaray'da 'Monaco' Hazırlığı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da 'Monaco' Hazırlığı - Resim : 1

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Monaco
