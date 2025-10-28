Volkan Demirel Süper Lig'e Dönüyor! İşte Yeni Takımı...

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel’i getiriyor. Son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran teknik adam, bugün Ankara’ya gelerek resmi imzayı atacak.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sezona şampiyon teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde başlamış ancak alınan istikrarsız sonuçların ardından, özellikle Konyaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırma kararı almıştı. Kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktör arayışlarını kısa sürede tamamladı.

VOLKAN DEMİREL İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Ankara ekibi, son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardı. 44 yaşındaki teknik adamın bugün Ankara’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Demirel, uzun süredir takım çalıştırmıyordu; deneyimli teknik direktör son olarak 3 Şubat 2025’te Bodrum FK’daki görevinden ayrılmıştı.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

Volkan Demirel’in ismi bir dönem eski takımı Fenerbahçe ile de sıkça anılmıştı. Sarı-lacivertlilerde başkanlık görevine gelen Sadettin Saran, kulübü efsane futbolcusu Demirel’i Aykut Kocaman ile birlikte göreve getirmeyi planlamıştı. Ancak teknik direktör Tedesco’nun performansıyla yerini sağlamlaştırması, bu ihtimali ortadan kaldırdı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük’te başlayan Volkan Demirel, ardından Hatayspor ve Bodrum FK’da görev yaptı. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Gençlerbirliği ile Süper Lig hedefi doğrultusunda yola çıkıyor.

