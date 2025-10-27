Şok İddia! Bahis Skandalı Bu Maçta Patlamış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabının bulunduğu açıklaması tartışılmaya devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Tahir Kum, skandalın merkezinde yer alan karşılaşmayı açıkladı. Kum, "Bu olayın fitilini ateşleyen maç, Ankaraspor – Nazillispor karşılaşmasıydı. Bu maça olağanüstü oranlarda bahis oynandığı tespit edilince soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

4 BİNE YAKIN KİŞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 yıl süren süreçte kulüp başkanları, yöneticiler ve futbolcuların ifadelerine başvuruldu; bazılarına ağır disiplin cezaları verildi. Kum, sürecin sadece hakemlerle sınırlı olmadığını vurguladı: "Futbol camiasında 3 bin 700 kişi hakkında ulusal ve uluslararası bahis şirketleriyle bağlantılı inceleme yapıldı. İlk sonuçlar yeni gelmeye başladı."

MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Skandalın merkezindeki karşılaşma, 2024 Nisan’ında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor – Nazillispor maçıydı. Müsabakada iki takımın da şut çekmemesi, yalnızca iki korner kullanılması ve hakemin hiç kart göstermemesi, büyük şüphe yaratmıştı. Nazillispor maçın ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Sonraki süreçte, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör bahis oynanması gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin kararıyla iki kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası verildi. Böylece Türk futbolunda son yılların en büyük bahis skandalı resmen ortaya çıkmış oldu.

