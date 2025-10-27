Fenerbahçe Zorlu Gaziantep Deplasmanında Gol Olup Yağdı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sezonun en formda takımlarından Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler zorlu rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren üstün oynayan sarı-lacivertliler, 5. ve 21. dakikalarda En-Nesyri’nin golleriyle farkı erken yakaladı.

TALİSCA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Talisca, 81. dakikada frikikten, 88. dakikada ceza sahası dışından attığı gollerle skoru belirledi. Bu arada ev sahibi ekipte Abena, 86. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 22’ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Gaziantep FK ise sezonun ilk yenilgisini alarak 17 puanla 6. sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi