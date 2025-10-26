Fenerbahçe Kaptanına Şok! Alkollüyken Direksiyon Başına Geçti, Ehliyeti Kaptırdı
Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı. 1,15 promil alkollü olduğu belirlenen Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu, kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.
1,15 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu. Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: