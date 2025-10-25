Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’un futboldan tamamen uzaklaşmayacağı konuşuluyor. İddialara göre Koç, bu kez rotasını Avrupa’ya çevirdi. Tecrübeli iş insanının, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’yı satın almak için ön araştırma yaptığı ileri sürüldü.

FUTBOLDAN UZAK KALAMIYOR

Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan ve görev süresi boyunca hem eleştirilerin hem de büyük desteklerin odağında olan Ali Koç, seçimin ardından koltuğu Sadettin Saran’a bırakmıştı. Ancak futbol tutkusu ile tanınan Koç’un, başkanlığı bıraktıktan sonra da futboldan kopamayacağı kulislerde konuşuluyor.

Sarı-lacivertli camiaya her zaman destek olacağını açıklayan Koç’un, yeni dönemde futbola farklı bir pencereden dâhil olmayı planladığı iddia edildi.

HEDEFTE SEVILLA VAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç’un ilgilendiği kulüp La Liga’nın köklü temsilcilerinden Sevilla. Kulübün mevcut sahipleri olan Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, Sevilla’nın satış ihtimalini gündeme getirdi.

İspanyol kaynaklara göre şimdiye kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero isimli iki yatırımcı, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif sundu. Ali Koç’un da benzer bir yatırım planı üzerinde ön inceleme yaptığı ve görüşmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

AVRUPA’DA YENİ BİR SAYFA MI?

Ali Koç’un bu hamlesi, Türk futbol tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Fenerbahçe başkanlığı süresince kulüp yönetimi ve vizyonuyla dikkat çeken Koç’un, bu kez Avrupa futboluna adım atması halinde Türkiye’den yurt dışına yatırım yapan sayılı isimlerden biri olacak.

Kaynak: Haber Merkezi