Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran’a devreden Ali Koç, futboldan kopmuyor. İddialara göre Koç, La Liga ekiplerinden Sevilla’yı satın almak için ön araştırma yapıyor. İspanyol basınına göre kulübün satış sürecini yakından takip ediyor.

Son Güncelleme:
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’un futboldan tamamen uzaklaşmayacağı konuşuluyor. İddialara göre Koç, bu kez rotasını Avrupa’ya çevirdi. Tecrübeli iş insanının, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’yı satın almak için ön araştırma yaptığı ileri sürüldü.

FUTBOLDAN UZAK KALAMIYOR

Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan ve görev süresi boyunca hem eleştirilerin hem de büyük desteklerin odağında olan Ali Koç, seçimin ardından koltuğu Sadettin Saran’a bırakmıştı. Ancak futbol tutkusu ile tanınan Koç’un, başkanlığı bıraktıktan sonra da futboldan kopamayacağı kulislerde konuşuluyor.

Sarı-lacivertli camiaya her zaman destek olacağını açıklayan Koç’un, yeni dönemde futbola farklı bir pencereden dâhil olmayı planladığı iddia edildi.

Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak - Resim : 1

HEDEFTE SEVILLA VAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç’un ilgilendiği kulüp La Liga’nın köklü temsilcilerinden Sevilla. Kulübün mevcut sahipleri olan Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, Sevilla’nın satış ihtimalini gündeme getirdi.

İspanyol kaynaklara göre şimdiye kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero isimli iki yatırımcı, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif sundu. Ali Koç’un da benzer bir yatırım planı üzerinde ön inceleme yaptığı ve görüşmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

AVRUPA’DA YENİ BİR SAYFA MI?

Ali Koç’un bu hamlesi, Türk futbol tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Fenerbahçe başkanlığı süresince kulüp yönetimi ve vizyonuyla dikkat çeken Koç’un, bu kez Avrupa futboluna adım atması halinde Türkiye’den yurt dışına yatırım yapan sayılı isimlerden biri olacak.

Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki YağıyorAziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki YağıyorSpor

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ortalık Karıştı: Aziz Yıldırım ve Ali Koç Kürsüden AtıştıFenerbahçe Divan Kurulu'nda Ortalık Karıştı: Aziz Yıldırım ve Ali Koç Kürsüden AtıştıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Koç Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı Samsunspor, Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Mourinho'dan Şaşırtan Kerem İtirafı! Mourinho'dan Şaşırtan Kerem İtirafı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti
13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane... 13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı!