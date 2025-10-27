Bahis Skandalı Sonrası 4 Büyüklerden Ortak Ses! 'Temiz Futbol İçin Tarihi Fırsat'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "152 hakem aktif şekilde bahis oynuyor" açıklaması büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, "Türk futbolu temizlenmek zorunda" diyerek, adalet ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Bahis Skandalı Sonrası 4 Büyüklerden Ortak Ses! 'Temiz Futbol İçin Tarihi Fırsat'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını söyledi.
Bu açıklama, futbol dünyasını sarstı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun sözlerini 'ihbar' olarak değerlendirdiğini ve Nisan 2025’ten bu yana hakemlerin bahis faaliyetleriyle ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğünü duyurdu.

KULÜPLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Tartışma sürerken 4 büyük kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi. Galatasaray, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreç Türk futbolunun itibarını yeniden tesis etmek için tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Kulüp, TFF’nin kararlılıkla yürüttüğü çalışmayı desteklediğini vurgulayarak, “Bahis oynayan hakemlerin isimleri, yönettikleri maçlar ve oynadıkları bahislerin detayları kamuoyuyla paylaşılmalı. Galatasaray olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Fenerbahçe Kulübü, açıklamasında 'futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri temelinde yönetilmesi gerektiğini' belirterek, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimliklerinin açıklanmasını talep etti.
"Bu kişilerin hangi maçlarda görev aldıkları ve hangi bahisleri oynadıkları açıkça paylaşılmalıdır" denilen açıklamada, "Aksi halde futbol kamuoyundaki güven duygusu yeniden inşa edilemez" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, sürecin 'Türk futbolunun geleceği adına bir dönüm noktası' olabileceğini vurguladı.

'TEMİZLİK İÇİN MİLAT OLMALI'

Beşiktaş, bu adımı 'temiz futbol için milat' olarak nitelendirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Bahis hesapları bulunan ve aktif kullanan hakemlerin, görev aldıkları tüm karşılaşmalar şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır. Beşiktaş bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır" denildi.

'ADALETİN TESİSİ ERTELENEMEZ!

Trabzonspor da paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunun en temel ihtiyacı adaletin yeniden tesis edilmesidir. 571 hakemin 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı gerçeği, uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümeyi gözler önüne sermiştir. Bu tablo yalnızca hakemlik kurumunu değil, futbolun adalet sistemini de temelden sarsmıştır. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır."

Kaynak: Haber Merkezi

