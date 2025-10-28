Futboldaki Bahis Skandalı Sadece Hakemleri Değil Başkanları da Vurdu! 15 Bin 700 Defa Oynamış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun en hassas konularından biri olan bahis-hakem ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.”

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

TFF’nin paylaştığı veriler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yanı sıra, futbolun farklı kademelerinde yer alan kişilerin hesap hareketlerini mercek altına aldı.

‘KULÜP BAŞKANLARI DA VAR’

Soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, TFF’nin talebiyle 3 bin 700 kişi hakkında bahis incelemesi yapıldı.

Bu isimler arasında hakemlerin yanı sıra gözlemciler, temsilciler, teknik adamlar, futbolcular ve kulüp yöneticileri de bulunuyor.

Spor Toto’dan gelen bilgiler doğrultusunda, bu kişilerin bahis hesapları, oynama sıklıkları ve kazanç miktarları detaylı biçimde TFF’ye bildirildi.

Raporda, 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu ve hakemlerin yer aldığı belirtildi.

FIFA VE UEFA’YA BİLDİRİLDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yürütülen çalışmaları uluslararası kurumlarla da paylaştıklarını belirterek, FIFA ve UEFA’ya resmi bildirim yapıldığını açıkladı.

Türk futbolunda köklü bir temizlik sürecinin başladığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, kulüplere “İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır” mesajı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi