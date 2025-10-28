Futboldaki Bahis Skandalı Sadece Hakemleri Değil Başkanları da Vurdu! 15 Bin 700 Defa Oynamış

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalı büyüyor. Spor Toto verilerine göre, hakemlerin yanı sıra bir kulüp başkanının tam 15 bin 700 defa bahis oynadığı tespit edildi.

Son Güncelleme:
Futboldaki Bahis Skandalı Sadece Hakemleri Değil Başkanları da Vurdu! 15 Bin 700 Defa Oynamış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun en hassas konularından biri olan bahis-hakem ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.”

Futboldaki Bahis Skandalı Sadece Hakemleri Değil Başkanları da Vurdu! 15 Bin 700 Defa Oynamış - Resim : 1
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

TFF’nin paylaştığı veriler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılık, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin yanı sıra, futbolun farklı kademelerinde yer alan kişilerin hesap hareketlerini mercek altına aldı.

‘KULÜP BAŞKANLARI DA VAR’

Soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, TFF’nin talebiyle 3 bin 700 kişi hakkında bahis incelemesi yapıldı.
Bu isimler arasında hakemlerin yanı sıra gözlemciler, temsilciler, teknik adamlar, futbolcular ve kulüp yöneticileri de bulunuyor.

Spor Toto’dan gelen bilgiler doğrultusunda, bu kişilerin bahis hesapları, oynama sıklıkları ve kazanç miktarları detaylı biçimde TFF’ye bildirildi.

Raporda, 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu ve hakemlerin yer aldığı belirtildi.

FIFA VE UEFA’YA BİLDİRİLDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yürütülen çalışmaları uluslararası kurumlarla da paylaştıklarını belirterek, FIFA ve UEFA’ya resmi bildirim yapıldığını açıkladı.

Türk futbolunda köklü bir temizlik sürecinin başladığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, kulüplere “İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır” mesajı verdi.

Bahis Skandalı Sonrası 4 Büyüklerden Ortak Ses! 'Temiz Futbol İçin Tarihi Fırsat'Bahis Skandalı Sonrası 4 Büyüklerden Ortak Ses! 'Temiz Futbol İçin Tarihi Fırsat'Spor
TFF Başkanı'nın Açıklaması İhbar Kabul Edildi: 'Bahisçi Hakemler' Soruşturması DerinleşiyorTFF Başkanı'nın Açıklaması İhbar Kabul Edildi: 'Bahisçi Hakemler' Soruşturması DerinleşiyorSpor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
TFF Bahis
Son Güncelleme:
Şok İddia! Bahis Skandalı Bu Maçta Patlamış! Şok İddia! Bahis Skandalı Bu Maçta Patlamış!
Fenerbahçe Zorlu Gaziantep Deplasmanında Gol Olup Yağdı! Fenerbahçe Gaziantep'te Gol Olup Yağdı!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor