Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası

İddialara göre Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sahte rapor skandalı yaşandı. 20’nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmaya başlandığı öne sürüldü.

İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’ni sarsan reçete skandalının ardından, şok edecek bir iddia da Eskişehir’den geldi. İddiaya göre, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda doktor sahte rapor düzenledi.

Eskişehir Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan 20’nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı bildirildi. İddialara göre operasyon, sahte rapor düzenlendiğine dair ihbarların ardından başlatıldı.

DOKTORLARIN İFADELERİ ALINIYOR

Gözaltına alınan doktorların ifadelerinin alınmaya başlandığı öne sürülürken, iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

Kaynak: Eskişehir Anadolu Gazetesi

