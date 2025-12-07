Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’ni sarsan reçete skandalının ardından, şok edecek bir iddia da Eskişehir’den geldi. İddiaya göre, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda doktor sahte rapor düzenledi.

Eskişehir Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan 20’nin üzerinde doktorun gözaltına alındığı bildirildi. İddialara göre operasyon, sahte rapor düzenlendiğine dair ihbarların ardından başlatıldı.

DOKTORLARIN İFADELERİ ALINIYOR

Gözaltına alınan doktorların ifadelerinin alınmaya başlandığı öne sürülürken, iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

Kaynak: Eskişehir Anadolu Gazetesi