Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı

Trafik Şube ekipleri, Tuzla Akfırat'ta her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenledi. Drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda araca işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı.

İstanbul Tuzla'da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

46 ARACA MEN CEZASI

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı.

Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

