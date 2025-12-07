Osmaniye'de Feci Otobüs Kazası! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu’nun Kanlı Geçit mevkiinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA