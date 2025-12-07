Doktorun Kahreden Ölümü: Ameliyat Yaparken Hayatını Kaybetti!

Manisa'da 55 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan, ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doktorun Kahreden Ölümü: Ameliyat Yaparken Hayatını Kaybetti!
Manisa'nın Salihli ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı.

Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ DENİZLİ'YE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemer sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edilen İzzettin Türkarslan için hastanede, ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Cenaze, gerçekleşen törenin ardından Denizli'ye gönderildi.

Kaynak: İHA

