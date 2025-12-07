Kan Donduran Olay! 10 Yaşındaki Kayıp Çocuk, Yaralı Halde Toprağa Gömülü Bulundu!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun dayısı gözaltına alındı.

Kan Donduran Olay! 10 Yaşındaki Kayıp Çocuk, Yaralı Halde Toprağa Gömülü Bulundu!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde oturan, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 10 yaşındaki A.A'nın bulunması için çalışmalar bugün de devam etti. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DAYI GÖZALTINDA

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

