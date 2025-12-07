İstanbulda Dehşet! Altınları Alıp Kadını Kilitledi: Kim Olduğu Şoke Etti

Ümraniye’de bir eve giren şüpheli, içeride karşılaştığı kadının 5 altın bileziği ile 1 yüzüğünü alarak onu yatak odasına kilitledi. Kadın kaçmak için 2’nci kattaki dairenin penceresinden atlayıp yaralandı. Olay sonrası kaçan şahısla altınları bozdurmaya giden azmettirici düzenlenen operasyonla yakalandı. Azmettiricinin mağdurun akrabası olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
İstanbulda Dehşet! Altınları Alıp Kadını Kilitledi: Kim Olduğu Şoke Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Ilhamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak’ta, 27 Kasım’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Evine gelen S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı ve gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı.

Elinde bıçak bulunduğu belirtilen şüpheli, S.F.’nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü aldıktan sonra kadını yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramayı sürdürürken S.F., bulunduğu odadan çıkıp 2’nci kattaki evin penceresini açarak aşağı atladı. Bu sırada panikleyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan S.F. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AZMETTİRİCİ AKRABASI ÇIKTI

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yüzlerce saatlik görüntü değerlendirilerek yapılan çalışmada C.Y. (46) ile H.A.F. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguda H.A.F.’nin S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.’nin, C.Y.’yi olayı gerçekleştirmesi için yönlendirdiği, ardından çalınan altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Soruşturmada ayrıca H.A.F.’nin, altınların bir kısmının imitasyon olduğunu söyleyerek suç ortağına daha az para verdiği tespit edildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu’nda Taksiciye Kanlı Pusu! Evine Giderken ÖldürüldüZeytinburnu’nda Taksiciye Kanlı Pusu! Evine Giderken ÖldürüldüGüncel
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiasıEskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiasıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Ümraniye
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Zeytinburnu’nda Taksiciye Kanlı Pusu! Evine Giderken Öldürüldü Zeytinburnu’nda Taksiciye Kanlı Pusu! Evine Giderken Öldürüldü
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Bağımsız Türkiye Partisi'nden Ankara’da Coşkulu Kongre: Hüseyin Baş’tan Çarpıcı Mesajlar BTP’den Ankara’da Coşkulu Kongre: Hüseyin Baş’tan Çarpıcı Mesajlar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri… İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri…
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yol Çöktü, 2 Araç Dereye Düştü Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı Adli Emanet Soygununda Flaş Gözaltılar
Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı