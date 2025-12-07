Bağımsız Türkiye Partisi'nden Ankara’da Coşkulu Kongre: Hüseyin Baş’tan Çarpıcı Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Ankara’da büyük bir katılımla 9. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. “İstikbal biziz, biz geleceğiz” sloganıyla Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen kongre, partililer ve destekçilerin ilgisiyle dikkat çekti.

Sabah saat 10.00’dan itibaren salonda yerini alan binlerce partili, salon kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle dışarıda beklemek zorunda kaldı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, dışarıda bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Dışarıda kaldınız, soğukta kaldınız. Çok büyük salonlar istediğimiz halde bize tahsis etmediler. Defalarca başvurduk, bize “yok” dediler, bu tablo sizin eseriniz, izleyin görün. Bağımsız Türkiye salonlara sığmıyor” dedi.

Kongrede halk oyunları sergilendi, tarihi marşlar okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Katılımcılar, hem görsel hem de kültürel bir şölen yaşadı.

HÜSEYİN BAŞ’TAN ÇARPICI MESAJLAR

Kongreye tek aday olarak katılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yaptığı konuşmada ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘İSTİKBAL BİZİZ, BİZ GELECEĞİZ’

Baş, gençlere seslenerek, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.” Atamızın bu emrine, Atamızın bu çağrısına biz de kulak verdik ve dedik ki: İstikbal biziz, biz geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Baş, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara değinerek, “Sayın Yavaş belki bugün aramızda olacaktı, kendisine davette bulunduk. Ama malum, O’nun da üzerinden bir “çorba soruşturması” geçiyor. Dedim ki: Milleti bir kase çorbaya muhtaç edenler tutup belediye başkanına “niye millete çorba dağıtıyorsun” diye hesap soruyorlar, işe bak” dedi.

DEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ

Hüseyin Baş, demokrasi anlayışını eleştirerek, “Türkiye’de gazeteci içeride, siyasetçi içeride, iş insanları içeride. Türkiye’de itiraz eden, konuşan veya Türkiye’ye bir şeyler söylemek isteyen herkes içeride. Ondan sonra ne diyorlar: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.” Yahu Türkiye bir hukuk devleti olsa, yılda 50 kere bunu söylemek zorunda kalmazsınız herhalde. Biz onu anlardık, yaşardık. Kusura bakmayın ama demokrasi yüzde 51’in yüzde 49’a tahakküm ettiği sistem değildir. Demokrasi muhalefet edenin hakkının yok sayıldığı sistem değildir. Demokrasi, devletin bekası diye diye, milletin zekası ile dalga geçme değildir. “Biz yüzde 51 oy aldık, bizim her dediğimiz doğru, sizin de söylediklerinizin hiçbir önemi yok.” Ya şimdi siz bu kalabalığı nasıl görmezden geleceksiniz? Sizin bizim sesimizi duymanız için daha ne yapmamız lazım? Şikayetimiz var, hukuktan şikayetimiz var, adaletten şikayetimiz var, eğitimden şikayetimiz var, ekonomiden şikayetimiz var, bizim geleceğimizden endişemiz var. Bunu duymanız için ne yapmamız lazım?” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ EKONOMİ MODELİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Ülkenin ekonomik potansiyeline dikkat çeken Baş, “Bu ülke o kadar zengin ki, tüm meseleleri çözmek 1 yılımızı almaz. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey Milli Ekonomi Modeli’dir. Biz BTP olarak Milli Ekonomi Modeli’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Ayrıca vatandaşlık maaşı fikrinin 2004 yılında Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya atıldığını hatırlatan Baş, “Şimdi bütün dünya neyi konuşuyor, ‘basic income, evrensel temel gelir’” yorumunu yaptı.

‘ATATÜRK’ÜN YOLUNDA GÜÇLÜ TÜRKİYE’

Baş, konuşmasını, “Ülkemizin güçlü olmasını istiyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye’yi Atatürk’ün yolunda tekrar güçlü inşa etmek için, güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara’dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi