Zeytinburnu’nda Taksiciye Kanlı Pusu! Evine Giderken Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saat 08.09’da 84/C Sokak üzerinde meydana geldi. Taksici Erhan Çiftçi (35), işten çıkıp evine dönerken, daha önce husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiftçi’nin karın ve kalp bölgesine aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

‘EFENDİ BİR ÇOCUKTU’

Çiftçi’nin meslektaşı Tayfun Sülük, yaşananları şöyle aktardı: " "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz."

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Çiftçi olay günü bir kişiyle tartıştı ve tartışma sırasında bağrışmalar yaşandıktan sonra yere düştü. Çiftçi’ye bıçakla saldıran kişinin Serkan B. )27) olduğu belirlendi. Daha önce 6 suç kaydı bulunan Serkan B., olayda kullandığı bıçakla polis tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA