Dikkat Çeken Kulis: İşte İşverenle Hükümetin Asgari Ücret İçin İstediği Zam

Ekonomik krizin devamıyla beraber hayat pahalılığı da vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Bir nebze olsun nefes aldıracak maaş zammı umuduyla milyonların gözü cuma günü ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Sözcü ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, olası zam senaryoları ve bunların Türk-İş'in açıkladığı "açlık sınırı"nın karşısındaki yetersizliğini işaret etti. Oranları kalem kalem hesaplayan Süzer; yüzde 20, 25, 30, 35 ve 40'lık artış üzerinden gelebilecek maaş artışlarını aktardı. Asgari ücrete yüzde 20'nin altında zam yapılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

'YÜZDE 100 ZAM BİLE YOKSULLUĞUN AZ ÜSTÜ'

Erdoğan Süzer, yüzde 20 zam verilmesini beklemediğini belirterek "Ama böyle bir şeyin olması durumunda benim şimdiye kadarki deneyimim gösteriyor ki AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan “işçiler yoktur” dedirtmez. Türk-İş girmezse Hak-İş’i alır. Şimdi yüzde 20 olması durumunda ücret 26.525 lira olacak: Açlık sınırı şu anda 29'un üzerinde. Asıl olması istenen, işverenin ve ekonomi yönetiminin istediği yüzde 25; ilave 5 bin 500 lira. Yüzde 30 da olabilir; buna bile "insaf" diyoruz; oysa enflasyon yeni 30’a gelmeye çalışıyor. Böylece 6 bin 500 lira civarı bir artış olacak" diye konuştu.

Yüzde 35 eklenmesi durumunda da 29 bin 840 lira olduğunu anlatarak "Bir de 40 yazalım, çok görünmeyecek ama 30.946 lira olacak. Türk-İş'in yaptığı son açıklamada açlık sınırı şu anda 30 bin lira, yoksulluk sınırıysa 100 bin liraya dayandı ve biz yüzde 40’ın bir hayal olduğunu söylüyoruz. Yüzde 100 bile olsa yoksulluk sınırının çok az üstü. Yüzde 20, 25, 30’u konuşuyoruz çünkü beklenti o yönde. Aslında yüzde 100'ü konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada 26 bin liradan 30 bin liraya kadar rakamlar yer aldığı belirtiliyor. Konuşulanlara göre mavcut tablo şu şekilde:

Kaynak: Sözcü