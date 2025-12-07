Gaziosmanpaşa’da Otoparkta Yangın: Araçlar Alevler İçinde Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de sabah saatlerinde bir otoparkta yangın çıktı. Olay, 538. Sokak üzerinde bulunan otoparkta saat 07.00 civarında meydana geldi.

Yangın, park halindeki 14 araca zarar verdi. Araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangının yıldırım düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer, zarar gören araçlardaki hasarın yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA