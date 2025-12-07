Aydın'da Akılalmaz Olay: Eski Eşiyle Evli Olan Polisi Aracıyla Ezip Sosyal Medyadan Paylaştı

Aydın'da bir erkek, eski eşiyle evli polis memuruna otomobille çarparak yaraladı. Saldırgan kazadan sonra ise yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydın'da A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı. Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notunu düştü. Sürücü A.A. olayın ardından gözaltına alındı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

Kaynak: AA

