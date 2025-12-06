Minibüse Silahlı Saldırı! Sürücü Yaralandı
Samsun'da bir sürücü, dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan da gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Samsun'da Canik ilçesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında bir silahlı saldırı meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA