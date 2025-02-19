Meteoroloji Uyarmıştı: Dalga Boyu 3 Metreyi Buldu
Olumsuz hava şartları yurdu etkisi altına aldı. Amasra'da dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Yetkililer, fırtınanın etkisinin devam edeceğini belirterek, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bartın-Amasra'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar yükseldi, Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu.
Fırtına nedeniyle, balıkçı tekneleri güvenlik amacıyla limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, teknelerin zarar görmemesi için önlemlerin alındığını duyurdu.
Amasra Belediyesi, vatandaşlara anonsla uyarılarda bulunarak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: İHA