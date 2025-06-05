Marmaris'te Tekne Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskeleye bağlı teknede çıkan yangın, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Marmaris'te Tekne Yangını
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Marmaris'te iskeleye bağlı tekende meydana gelen yangında, maddi hasar oluştu. Marmaris’in Bozburun Mahallesi'nde saat 09.00 sularında bir tersanenin iskelesine bağlı teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki yangın itfaiye, sahil güvenlik ve tersane personelinin müdahalesi ile söndürüldü. Teknede zarara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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