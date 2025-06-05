Kurban Kesiminde Kurallara Uymayana Rekor Ceza: İşte Yasak Olan Uygulamalar...

Kurban Bayramı'nda kurallara uymayanlara yüksek para cezaları geliyor. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önü ve meydan gibi halka açık alanlarda kurban kesenler ve kurban atıklarını usulsüz şekilde toprağa gömen kişiler ceza ödeyecek. Ayrıntılar belli oldu...

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Kurban Kesiminde Kurallara Uymayana Rekor Ceza: İşte Yasak Olan Uygulamalar...
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Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim alanlarında çevre kirliliğini önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla çeşitli önlemler hayata geçirildi. Belediyeler ve ilgili kurumlar, belirlenen alanlarda bayram boyunca denetimlerde bulunacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Belediyelerin belirlediği satış ve kesim noktalarında denetimler bayram süresince kesintisiz olarak sürecek. Yetkililer, kurallara aykırı kesimlere karşı da sahada olacak.

UMUMA AÇIK ALANLARDA KESİME GEÇİT YOK

Apartman önleri, sokaklar, parklar ve diğer kamusal alanlarda kurban kesimi yasak. Bu yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Bu yıl bina önlerinde kurban kesimi yapanlara 6 bin 923 TL ceza verilecek.

Kurban Kesiminde Kurallara Uymayana Rekor Ceza: İşte Yasak Olan Uygulamalar... - Resim : 1

KURBAN ATIĞINI GÖMMEYE REKOR CEZA

Kurban atıklarını usule aykırı şekilde toprağa gömenlere de ceza var. Toplu kesim yapan ancak gerekli önlemleri almayan tesislere 668 bin 677 TL, konutlarda kurban atığını toprağa gömenlere ise 16 bin 609 TL idari para cezası kesilecek.

HAYVANA KÖTÜ MUAMELE: 10 BİN 386 TL

Hayvana kötü davranan, döven, aç veya susuz bırakan, uygun olmayan koşullarda barındıran kişilere ise hayvan başına 10 bin 386 TL ceza uygulanacak.

Kurban Kesiminde Kurallara Uymayana Rekor Ceza: İşte Yasak Olan Uygulamalar... - Resim : 2

SATIŞ YERLERİNDE HİJYEN VE SAĞLIK ŞARTLARI ZORUNLU

Hayvanların sağlık durumu ve satış yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu da denetlenecek. Bu kuralları ihlal edenlere 3 bin 462 TL ceza kesilecek. Ayrıca, hayvanların usule aykırı şekilde kesilmesi durumunda hayvan başına 14 bin 538 TL ceza öngörülüyor.

BİRÇOK KURUM TARAFINDAN UYGULANACAK

İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimler ve belediyeler, denetimleri ortak şekilde yürüterek gerekli cezai işlemleri uygulayacak.

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Kaynak: DHA

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