Mardin'de Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada M.A.Ç. (17) ve M.B.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA