Mardin'de Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşında 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Mardin'de Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada M.A.Ç. (17) ve M.B.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır YaralandıAdıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır YaralandıGüncel

Adana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi TutuklandıAdana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi TutuklandıGüncel

Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga! 2 YaralıŞanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga! 2 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Bıçaklı Saldırı
Baygın Hastanın Eşyalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı! Baygın Hastanın Eşyalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı!
Kuaför Dükkanında Sır Ölüm! Yakınları Ulaşamayınca... Kuaför Dükkanında Sır Ölüm! Yakınları Ulaşamayınca...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mardin'de Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı Mardin'de Bıçaklı Kavga! 2 Çocuk Yaralandı
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Ezber Bozan Tavsiye: ‘Deprem Çantanıza Bu İki Şeyi Mutlaka Koyun’ Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Ezber Bozan Tavsiye: ‘Deprem Çantanıza Bu İki Şeyi Mutlaka Koyun’
Özgür Özel’in Anahtar Listesi Belli Oldu: PM’de 31 Yeni İsim Özgür Özel’in Anahtar Listesi Belli Oldu: PM’de 31 Yeni İsim
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi
Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü! Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti...