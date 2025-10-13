Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Enes İbrahim B. ağır yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde, Gençlik Merkezi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kavga sırasında Enes İbrahim B., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye alınan Enes İbrahim B’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
