Baygın Hastanın Eşyalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı!
Beyoğlu’nda epilepsi nöbeti geçirerek yere yığılan Erhan Yavuz’un telefonunu ve kıyafetlerini çalan 2 kişi yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Beyoğlu'nda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Olay 21 Eylül saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Baygın halde yatan Yavuz’un üzerinden geçen B.T. (43) ve C.C.D. (50) hastanın kıyafetlerini ve telefonunu alarak uzaklaştı.
Kendine geldikten sonra eşyalarının çalındığını fark eden Yavuz durumu polise bildirdi. Kısa sürede çalışma başlatan ekipler şüphelileri aynı mahallede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, ‘açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: