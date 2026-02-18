Mahkeme Noktayı Koydu: Metin Akpınar Kızına Milyonlar Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akpınar'ın Nebioğlu'na 6 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre kararı değerlendiren Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar'ın evlilik dışı iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası 2023'te sonuçlanmış, DNA testlerinini dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna hükmetmişti.

Konuyla ilgili Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" şeklinde konuşmuştu.

