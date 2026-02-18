Mahkeme Noktayı Koydu: Metin Akpınar Kızına Milyonlar Ödeyecek

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, babasına açtığı tazminat davasını kazandı.

Son Güncelleme:
Mahkeme Noktayı Koydu: Metin Akpınar Kızına Milyonlar Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akpınar'ın Nebioğlu'na 6 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'in haberine göre kararı değerlendiren Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar'ın evlilik dışı iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası 2023'te sonuçlanmış, DNA testlerinini dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna hükmetmişti.

Konuyla ilgili Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Metin Akpınar
Son Güncelleme:
Şiddetli Fırtınada Gemide Mahsur Kaldılar Şiddetli Fırtınada Gemide Mahsur Kaldılar
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Arnavutköy'de Kadın Cinayeti: Sığınma Evinden Ramazan'ı Çocuklarıyla Geçirmek İçin Çıkmış Sığınma Evinden Ramazan'ı Çocuklarıyla Geçirmek İçin Çıkmış
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı