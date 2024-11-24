Duygu Nebioğlu'ndan Babası Metin Akpınar Hakkında Zehir Zemberek Sözler! 'Bu Kadar Kötü Olduğunu Bilmiyordum'

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 1988 doğumlu evlilik dışı ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması Türkiye gündemine oturdu. Olayın ardından sanatçı, bir mektup yayımlayarak eşinden ve Türk halkından özür dilerken, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası devam ediyor. Duygu Nebioğlu, Sabah'tan Alev Gürsoy Cimin'e röportaj vererek yaşadığı süreci ve hislerini anlattı.

'MEDYAYA YANSIMAYAN ÇOK ŞEY YAŞATTILAR'

Nebioğlu, biyolojik babasının kim olduğunu 21 yaşında öğrendiğini söyleyerek, "2010 yılında İstanbul'da okuduğum üniversitenin bahçesinde Metin Akpınar'ın çalışanının telefonuna ulaştım ve arayıp kendimi tanıttım. O günden beri haklı davamın mücadelesini veriyorum. Medyaya yansımayan çok fazla olumsuzluk yaşattılar bana. Simpsons çizgi filminde değiliz, bu mücadeleyi ben başlattım. Bir sonraki hareketleri ne kadar yıkıcı olsa da hatalarını kabul etmeden; benden, ailemden ve halktan gerçek bir özür diletmeden mücadelemi sonlandırmayacağım" dedi.

'BENİ VE KARDEŞLERİMİ HEDEF GÖSTERDİLER'

Halkın çök büyük desteğini aldığını belirten Nebioğlu, "Kendileri, işledikleri suçlardan kurtulmak için beni ve kardeşlerimi hedef gösterdiler. Bu denli kötü olduklarını düşünmüyordum. Her ne kadar yorgun da olsam bana güç veren insanlarla karşılaştım. Türkiye Cumhuriyeti'nde o insanlara halk diyorlar, onlar her şeyin farkında" diye konuştu.

'TEK GECELİK İLİŞKİ DEMESİ ONURUMU KIRDI'

Duygu Nebioğlu, "Seni bu süreçte en üzen şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topluma mal olmuş sanatçı olmasını geçiyorum; biyolojik babam olarak medyaya yaptığı açıklama beni çok üzdü. Annemle ilgili babamla konuştuğumda annemi tanıyormuş gibi söylemlerde bulunmuştu ancak; sonradan bunun tek bir gecelik ilişki olduğunu söylemesi onurumu çok kırdı.

Türkiye'ye hitaben yazdığı mektup çok incitici. Mektupta aileme teşekkür etmeyen bu adamı samimi bulmuyorum ve açıkladığı her şey de yalandı. Zaten bu konu hakkında ve yıllarca bana yaptığı psikolojik zulümler için kendisine dava açtım."

'HER SARILDIĞIMDA BİR ELİ MASADAYDI'

Babasına hayran olduğunu vurgulayan Nebioğlu, "Sonuçta onun filmleriyle, onun sesleriyle büyüdüm. İçimde babamın bu kadar kötü olabileceğini düşünemedim, yıllarca beni idare etmeye çalıştığını anlıyordum. Ben sadece babama tekrar tekrar şans veriyordum. Ondan bir samimi sıcaklık görmedim. Ben ona sarıldığımda bile bir eli her zaman masada olmuştur. Zaten hayatımda babama birkaç kere sarılabildim. Kendisinden bir beklentim yok, yapması gerekenleri yapmadı; maddi anlamda da tazminat davamız devam ediyor. Keşke bunları yaşamak yerine Nebioğlu ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelseydik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah