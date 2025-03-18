Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı

Yeşilçam’ın yaramaz çocuğu usta oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi. Babası Metin Akpınar ile barıştı mı? Duygu Nebioğlu’nun cevabı kafaları karıştırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı

Sayısız filmiyle Yeşilçam’a damga vuran, Zeki Alasya ile ayrılmaz ikili olarak nam salan ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar, kızlarından haberi olmadığını belirterek ikisini de nüfusuna geçireceğini söylemişti.

Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı - Resim : 1

BABASI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTI

Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı babalarının Metin Akpınar olduğunu DNA testi ile kanıtlamıştı. Babasına ilişkin çok kez duygusal paylaşımlar yapan Duygu Nebioğlu kafaları karıştıran bir paylaşım daha yaptı.

Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı - Resim : 2

'BARIŞMADIK'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ‘Metin Akpınar ile küsmüşünüz?’ sorusunun cevabını veren Duygu Nebioğlu şunları söyledi: Babam Metin Akpınar ile barışmadık. Hayatımda kendimden başka kimseye küsmedim. Ben kendime küsmemek için yıllarca mücadele verirken oturup izledikleri için çok kızgınım.

Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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