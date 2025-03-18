Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu Metin Akpınar'ın Kızından Kafa Karıştıran 'Baba' İtirafı

Sayısız filmiyle Yeşilçam’a damga vuran, Zeki Alasya ile ayrılmaz ikili olarak nam salan ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar, kızlarından haberi olmadığını belirterek ikisini de nüfusuna geçireceğini söylemişti.

BABASI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTI

Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı babalarının Metin Akpınar olduğunu DNA testi ile kanıtlamıştı. Babasına ilişkin çok kez duygusal paylaşımlar yapan Duygu Nebioğlu kafaları karıştıran bir paylaşım daha yaptı.

'BARIŞMADIK'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ‘Metin Akpınar ile küsmüşünüz?’ sorusunun cevabını veren Duygu Nebioğlu şunları söyledi: Babam Metin Akpınar ile barışmadık. Hayatımda kendimden başka kimseye küsmedim. Ben kendime küsmemek için yıllarca mücadele verirken oturup izledikleri için çok kızgınım.

Kaynak: Haber Merkezi