Şiddetli Fırtınada Gemide Mahsur Kaldılar

Yalova'da şiddetli fırtına nedeniyle tersanede bulunan gemide mahsur kalan 6 personel kurtarıldı.

Şiddetli Fırtınada Gemide Mahsur Kaldılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bakım ve onarım için bağlı bulunan gemide fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel tahliye edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı "Sea Star Tilos" adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi.

Gemide bulunan 6 personel, ihbar üzerine bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yalova gemi
'Domuz Eti' Sahnesi Gündem Olmuştu: RTÜK 'Aynı Yağmur Altında' Dizisi İçin Harekete Geçti RTÜK 'Aynı Yağmur Altında' Dizisi İçin Harekete Geçti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Polis Merkezinde Dehşet! İfade Vermeye Gitti, Polisin Silahıyla Kendini Vurdu Polis Merkezinde Dehşet! İfade Vermeye Gitti, Kendini Vurdu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı