Şiddetli Fırtınada Gemide Mahsur Kaldılar
Yalova'da şiddetli fırtına nedeniyle tersanede bulunan gemide mahsur kalan 6 personel kurtarıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bakım ve onarım için bağlı bulunan gemide fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel tahliye edildi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı "Sea Star Tilos" adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi.
Gemide bulunan 6 personel, ihbar üzerine bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.
Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA