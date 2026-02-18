Arnavutköy'de Kadın Cinayeti: Sığınma Evinden Ramazan'ı Çocuklarıyla Geçirmek İçin Çıkmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arnavutköy’de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı. İddiaya göre Filiz Şağbangül "Annemin evine gidiyorum" diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.

Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü. Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül Filiz Şağbangül'ü bıçakladı. Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadının cenazesi kardeşine teslim edildi.

VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Filiz Şağbangül’ün cenazesinin Perşembe günü öğle namazının ardından Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA