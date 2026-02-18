Madımak Davasının Simge İsmiydi: Yeter Gültekin Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin, 62 yaşında Almanya’da yaşamını yitirdi. Gültekin, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Katliamın ardından 33 yıl boyunca 'Sivas için adalet, herkes için adalet' talebiyle hukuk mücadelesi yürüten Yeter Gültekin, adalet arayışının simge isimlerinden biri haline gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı yaşamını kaybeden Gültekin’in cenazesinin yaşadığı Köln kentinde toprağa verilmesi bekleniyor.

'MÜCADELESİ BİTMEYECEK'

Gültekin’in vefatının ardından konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, onun mücadelesinin yarım kalmayacağını vurguladı. Erçe, ""Yeter Gültekin 33 yıldır adalet için direniyordu. Ne yazık ki adaleti göremeden aramızdan ayrıldı. Ama bu mücadele burada bitmeyecek. Onların taşıdığı bayrak bizim ellerimizde daha da yükselecek" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet