Yalova'yı Fırtına Vurdu! Deniz Taştı, AFAD Harekete Geçti

Yalova’da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde kuvvetli rüzgarla birlikte dev dalgalar kıyıya vururken, deniz suyunun taşmasıyla sahil şeridi adeta göle döndü.

BALIKÇI BARINAKLARI VE İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ

Denizde meydana gelen taşkın nedeniyle bölgedeki balıkçı barınakları ve bazı işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Esenköy Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

İncelemede bulunan Esenköy Belediyesi'ne bağlı ekiplerin talebi üzerine bölgeye tedbir amaçlı Bursa ve Sakarya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA