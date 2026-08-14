Mabel Matiz’in 'Ha Leylim' Klibine Erişim Engeli

Mabel Matiz’in 3 gün önce yayımladığı ‘Ha Leylim’ klibine erişim engeli getirildi. Sanatçı hakkında bir gün önce 'müstehcenlik' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Mabel Matiz’in 'Ha Leylim' Klibine Erişim Engeli
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Sanatçı Mabel Matiz’in 3 gün önce yayımladığı 'Ha Leylim' şarkısının klibine erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçı hakkında 'müstehcenlik' iddiasıyla soruşturma başlatmasının ardından geldiğine dikkat çekti.

Mabel Matiz daha önce de 'Perperişan' adlı şarkısı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanmıştı. Sanatçı hakkında açılan davada beraat kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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