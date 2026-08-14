Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi'

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkında ortaya atılan taciz iddialarını kesin bir dille reddetti. Olayın kendi evinde yaşanmadığını savunan Yazgan, görüntülerdeki kişiler tarafından başına sert bir cisimle vurulduğunu ve kendisine ilaç verildiğini düşündüğünü belirterek, yaşananların “iki yönlü bir tuzak” olduğunu ileri sürdü.

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Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi'
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, doğum günü kutlaması için gittiği evde Tuğba A.’ya yönelik taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla evde bulunan Begüm Ş. ve erkek arkadaşı Nuh D. tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler gündem oldu. Yazgan’ın ev sahibi Tuğba A.’ya cinsel taciz girişiminde bulunduğu, ardından evde bulunan kişilere küfür ederek saldırdığı öne sürülürken, diğer kişilerin milletvekilini darbettiği anlara ait görüntüler de kamuoyuna yansıdı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayın ardından soruşturma başlatılırken, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Yazgan’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Gazeteci Talat Atilla’ya konuşan Yazgan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi' - Resim : 1

'KESİNLİKLE İFTİRA'

Tv100'de yer alan habere göre, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yazgan, "Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim" dedi.

Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi' - Resim : 2

'YENİ PARTİ'YE YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YAPILDI'

Yaşananların kendisine yönelik bir planın parçası olduğunu ileri süren Yazgan, "Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de YENİ Partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim" dedi.

Kaynak: Tv100

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