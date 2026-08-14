İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İstifa Etti! AK Parti'ye mi Katılacak?

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Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti.

Ömer Karakaş X hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.

Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. — Ömer Karakaş (@omerkarakas09) August 14, 2026

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kapsamında bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin AK Parti'ye katılabileceği öne sürülüyor.

Karakaş'ın da bu kapsamda AK Parti'ye katılacak isimler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

DÜN DE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETMİŞTİ

Dün de İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmişti.

İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 27'ye düştü.

Kaynak: DHA-ANKA