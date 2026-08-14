ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından pompa fiyatlarında yaşanan düşüş sevinci kısa sürdü.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ

Motorinde maktu ÖTV'nin Cumhurbaşkanı kararıyla sıfırlanmasının ardından akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Vergi indirimiyle motorinin litre fiyatında 9,25 TL'lik düşüş yaşanırken, 14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 8,89 TL zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına da aynı tarihten itibaren 1,52 TL zam geldi. Böylece motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla gerçekleşen 9,25 TL'lik indirimin büyük bölümü bir gün içinde geri alınmış oldu.

Zamların ardından güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şöyle;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin 71,43 TL

Motorin 79,68 TL

Otogaz 33,79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin 71,27 TL

Motorin 79,53 TL

Otogaz 33,19 TL

ANKARA

Benzin 72,40 TL

Motorin 80,80 TL

Otogaz 33,89 TL

İZMİR

Benzin 72,69 TL

Motorin 81,07 TL

Otogaz 33,79 TL

Kaynak: Haber Merkezi