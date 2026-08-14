Diyarbakır'da İndirim İzdihamı

Diyarbakır'da bir firmanın açılışa özel teknolojik ürünlerinde yaptığı indirim, izdihama yol açtı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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Kentteki bir AVM’de faaliyet gösteren firmanın teknolojik ürünlerinde açılışa özel indirim yapacağı, sanal medya üzerinden duyuruldu.

MAĞAZA ÖNÜNE BÜYÜK AKIN

Açılışa büyük ilgi gösterenler, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti.

İZDİHAM VE GERGİNLİK YAŞANDI

İzdiham sırasında birçok ürün de raflardan düşerek kırıldı. İçeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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