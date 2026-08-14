CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan kesin ihraç talebiyle tedbirli disipline sevk edildi.

'TACİZ' İDDİASIYLA DARP EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yazgan önceki günlerde Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilmişti. O anlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazgan'ın CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını duyurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise, Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi