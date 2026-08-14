Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı

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Alihan Kuriş’in lideri olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 33’e yükseldi. Operasyon çerçevesinde, bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile örgüt bağlantılı 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN FİNANSAL HAREKETLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Alihan Kuriş’in liderliğindeki yapıyla bağlantılı şirketlerin finansal işlemlerinde dikkat çeken hareketler tespit edildi. Rapora göre şirketlerin işlem hacimlerinde 2020 yılından sonra belirgin artış yaşandı. Bölünme ve devir işlemleriyle yeni şirketlerin oluşturulduğu, yüksek miktardaki nakit girişlerinin ise sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİ

İncelemede ayrıca şirketler arasında yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı, yurt dışından gelen bazı döviz girişlerinin resmi kayıtlarla uyuşmadığı ve kimi mal alım-satım işlemlerinin sahte fatura şüphesi oluşturduğu tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iade aldığı da rapora yansıdı. Finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirildiği ve şirket kayıtları ile para hareketlerinin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.

KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Operasyona ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre Alihan Kuriş, gözaltı kararının uygulanması sırasında ilk adresinde bulunamadı. Kolluk ekiplerinin ikametinde yaptığı aramada Kuriş’in cep telefonunu evde bıraktığı ve başka bir adrese geçtiği belirlendi. Ekipler, ikinci adreste de ilk etapta Kuriş’e ulaşamadı. Adreste yapılan detaylı arama sırasında gizli bir bölüm tespit edildi. Kuriş’in bu gizli bölmede saklandığı belirlendi ve burada yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi