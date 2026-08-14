Bakan Gürlek Aileyle Görüştü: Emir Yuşa Dosyası Raftan İndirildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da, 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yușa Atıcı’nın ailesini Trabzon Valiliği’nde kabul etti. Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını ifade ederek, Bakan Gürlek’e, “Kesinlikle zaten bizim bütün umudumuz sizsiniz sayın bakanım. Sizin bu bize olan Allah razı olsun yakınlığınız, yaklaşımınız, faali meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı” dedi.

'TİTİZLİKLE YENİDEN İNCELENİYOR'

Konuya ilişkin Bakan Gürlek, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi