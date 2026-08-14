Balıkesir’de Otomobil Çocuklara Çarptı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

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Balıkesir’in Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki 14 yaşlarındaki 2 çocuğa otomobil çarptı. Kaza, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde meydana geldi. A.O. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. ve Serra U.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Serra U. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Bilge K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilge K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, inceleme nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobil sürücüsü A.O. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA