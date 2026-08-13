Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Etti

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'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik eşiği olan 'çerçeve yasa'nın TBMM'de tarihi bir oy oranıyla kabul edilmesinin ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı. Gözler şimdi terör örgütü PKK üyelerinin silahlarını teslim ederek Türkiye'ye döneceği döneme çevrildi.

Öte yandan bugün dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ağırladı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beştepe'de gerçekleşen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında 1 saat 40 dakika süren görüşme bitmiştir. Heyetimiz daha sonra yazılı açıklama yapacaktır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi