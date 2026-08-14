Gaziantep'te Engelli Kadına Cinsel Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşayan S.P., bakkala gitmek için evinden çıktı. Ancak genç kadının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, saatler süren aramanın ardından S.P.’yi Vatan Mahallesi’nde buldu. İşitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen S.P., polise ve ailesine verdiği ifadede, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini ve götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

S.P.’nin iddiası üzerine polis ekipleri M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R.’yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA