Gaziantep'te Engelli Kadına Cinsel Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki S.P., bakkala gitmek için evden çıktığı sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşayan S.P., bakkala gitmek için evinden çıktı. Ancak genç kadının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, saatler süren aramanın ardından S.P.’yi Vatan Mahallesi’nde buldu. İşitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen S.P., polise ve ailesine verdiği ifadede, tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini ve götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.
S.P.’nin iddiası üzerine polis ekipleri M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R.’yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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