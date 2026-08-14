Mansur Yavaş Transfer İddialarına Sert Çıktı: 'Doğrudan Benden Duyarsınız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan 'İYİ Parti'ye katılacak' iddiaları sonrası açıklama yaptı. Yavaş, "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş Transfer İddialarına Sert Çıktı: 'Doğrudan Benden Duyarsınız'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan İYİ Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'SÜREKLİ BU SENARYOLARA YANIT VERMEM BEKLENİYOR'

İddialara yanıt veren Yavaş, önceliğinin Ankara olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor.

Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor.

'SÖYLEYECEK SÖZÜM VARSA AÇIKLAMAYI BİZZAT YAPARIM'

Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız.

Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız.

Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara.

Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum.

Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla!

Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ANKARA'

Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik.

Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.

Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara."

Kaynak: DHA

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Mansur Yavaş CHP İYİ Parti Ankara
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